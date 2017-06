Deutscher Gewerkschaftsbund

Wir fragen nach - am 21. Juni 2017 beim Polit-Talk mit Vertreter_innen der Parteien. Via Livestream diskutiert die DGB-Jugend anhand ihrer Forderungen zur Bundestagswahl mit der Politik.

Arbeitszeit? Ja, für junge Beschäftigte ist die sogar richtig flexibel – nach oben: Sie hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Solche Beispiele zum Nachteil der jungen Generation gibt es genug.

Was den Gewerkschaftsjugendlichen wichtig ist, lässt sich so zusammenfassen: Ausbildung besser machen, Bildung gerecht gestalten, Umverteilung wagen. Denn eine leichte Erhöhung des BAföG bedeutet noch lange nicht, dass das Geld bei Studierenden zum Leben und Wohnen reicht.

Wichtige Dinge bespricht man am besten persönlich: Am 21. Juni um 18.30 Uhr wird die DGB-Jugend daher im Rahmen des Bundesjugendausschusses einen "Polit-Talk" veranstalten. Prominente Vertreter_innen der Parteien wie Katarina Barley (SPD), Dietmar Bartsch (Die Linke), Beate Müller-Gemmeke (Die Grünen) und Paul Ziemiak (CDU) werden sich dann mit den Plan-B-Forderungen der Gewerkschaftsjugend auseinandersetzen.

Beim Polit-Talk können per Livestream und im Live-Chat bei Facebook und auf der DGB-Jugend-Homepage Kommentare in die Diskussion eingebracht werden. Gewerkschaftsjugenden vor Ort sind dabei, wenn sich die Kandidat_innen zu den Forderungen äußern. Sie können Jugendsitzungen und Seminare zum Public Viewing ausbauen und eigene Bilder posten. Keine Angst: Eine Moderatorin beschränkt die Redezeit der Parteienvertreter_innen – so bleibt mehr Zeit für Fragen.

Und nach der Diskussion ist vor der Diskussion: Über ein spezielles Tool auf der DGB-Jugend-Website kann man nach dem Talk die Kandidat_innen vor Ort finden und dazu anhalten, sich zu den Forderungen der DGB-Jugend zu positionieren. Im Tool wird angezeigt, wie viele schon für die Plan-B-Ziele gewonnen werden konnten. Außerdem gibt es eine Übersicht, wofür sich die Kandidat_innen nach der Bundestagswahl einsetzen wollen. So wird Klarheit geschaffen, wer für welche politischen Ziele steht.

"Wir werden die Parteien in den nächsten vier Jahren an ihren Aussagen messen", sagt DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte. "Und bleiben weiterhin mit ihnen im politischen Austausch, auf allen Ebenen."



21. Juni 2017, ab 18.30 Uhr: Polit-Talk im Livestream der DGB-Jugend. http://jugend.dgb.de und www.facebook.com/jugend.im.dgb

(aus der Soli aktuell 6/2017, Autorin: Soli aktuell)